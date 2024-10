Mondiali, Simone Consonni regala all'Italia l'argento nell'omnium

Simone Consonni si conferma un pilastro del ciclismo su pista italiano e per farlo ha conquistato la medaglia d'argento ai Mondiali nell'omnium. In una gara caratterizzata dalla costanza, il 30enne di Brembate Sopra ha tenuto duro nonostante la fatica accumulata totalizzando 138 punti alle spalle del belga Lindsay de Vylder, in grado di totalizzare 150 punti. Bronzo per l'olandese Yanne Dorenbos che non è riuscito a conservare il primato costruito nelle prime tre prove chiudendo con 128 punti.