Colbrelli torna a casa dopo il collasso in gara: impiantato defibrillatore

CICLISMO

Il corridore della Bahrain-Victorium è stato dimesso e continuerà la riabilitazione in famiglia

Sonny Colbrelli torna a casa dopo essere stato dimesso dall'ambulatorio cardiologico dell'Università di Padova, dov'era ricoverato da sabato scorso. Il ciclista è stato sottoposto a valutazione clinica cardiovascolare coordinata dal professor Domenico Corrado, direttore dell'Unità di Cardiomiopatia genetica e Cardiologia dello sport dell'Azienda ospedaliera-Universita' di Padova, centro italiano d'eccellenza per la diagnosi e il trattamento delle cardiopatie aritmogene. Lo ha comunica la Bahrain-Victorium, il team al quale Colbrelli appartiene. Getty Images

Vedi anche ciclismo Giro di Catalogna: malore per Colbrelli dopo la volata. Ora è cosciente Il vincitore della Parigi-Roubaix dell'anno scorso, al termine della 1.a tappa del Giro di Catalogna, un paio di settimane fa, aveva subito un collasso subito dopo il traguardo. Sulla base dei risultati della valutazione clinica, d'accordo con lo staff medico del team, Colbrelli, giovedì scorso, ha subito un intervento di successo per l'impianto di defibrillatore sottocutaneo (ICD).

Vedi anche ciclismo Colbrelli, il team: "Sonny si è ripreso e sta bene, oggi ulteriori controlli" Il professor Corrado ha dichiarato che "a Padova, l'atleta è stato sottoposto a una valutazione clinica, genetica e di imaging completa per identificare la causa dell'aritmia che ha portato all'arresto cardiaco e la terapia più appropriata. La decisione di impiantare un dispositivo salvavita è stata condivisa da Colbrelli che ha ricevuto un ICD sottocutaneo. Il dispositivo funziona per correggere il ritmo del cuore se è necessario in casi estremi".

Colbrelli, fa sapere la sua squadra, continuerà la riabilitazione a casa per garantire privacy e pace a lui e alla propria famiglia.