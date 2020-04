Ciclismo, Viviani: "Il calcio non è più penalizzato, ripartirà prima di noi"

CICLISMO

Il campione europeo e olimpionico di ciclimo su pista Elia Viviani fatto il punto sulla ripresa degli allenamenti, lanciando una frecciata al mondo del pallone. "Non penso che quelli del calcio siano penalizzati, perché comunque tutti i team italiani sono sulla stessa barca - ha detto il ciclista veneto all'Ansa - Nessuno si può allenare assieme per ora. Penso anche che loro, anche se a porte chiuse, partiranno molto prima di noi con le partite".

Nel giorno in cui il Coni ha inviato al Governo il report per far ripartire lo sport agonistico in sicurezza, Viviani rimarca le differenze tra il ciclismo e sport come il calcio. "La situazione del calcio, e di altri sport di contatto, è delicata e diversa rispetto a quella del ciclismo - ha aggiunto -. Anche noi affronteremo il problema degli assembramenti: per quanto riguarda le gare sento dire che, prima di agosto, non se ne parla. Il nostro allenamento prevede di prendere la bici e pedalare da soli".

