Ciclismo: un dilettante batte di oltre 1' il record di Nibali sul Mortirolo

Jack Burke, 29enne ciclista dilettante canadese, ha battuto il record Strava KOM (Re della Montagna) stabilito nel 2019 da Vincenzo Nibali sul passo del Mortirolo e ora sogna un contratto da professionista. La notizia, riportata dall'Equipe, parla dell'impresa di Burke sul segmento del Mortirolo (11,85 km, pendenza al 10,8%), scalato con il tempo di 43'45". La precedente miglior prestazione cronometrica risaliva al 2019 e apparteneva allo 'Squalo di Messina' vincitore del Tour de France 2014, del Giro 2013 e 2016 e della Vuelta 2010. Nel Giro di quell'anno Nibali aveva fermato il cronometro sul tempo di 44'52". In un video pubblicato sui propri social, il canadese ha confidato che spera di attirare l'attenzione delle squadre del World Tour per ricevere un contratto da professionista: "Speriamo che questo ci dia un'opportunità. Chiunque, ovunque, in qualsiasi momento. Chiedo solo di avere una possibilità contro i migliori".