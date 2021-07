Ciclismo, maxi caduta al Tour de France: ritirata la denuncia verso la spettatrice

C'è una svolta inaspettata nella vicenda della maxi caduta alla prima tappa del Tour de France, innescata da una spettatrice che esponeva un cartello lungo la strada percorsa dai ciclisti: l'Amaury Sport Organisation (l'ente organizzatore della corsa) ha infatti deciso di ritirare la denuncia per risarcimento danni presentata sabato. La donna, che mercoledì era stata rintracciata e condotta in carcere in regime di custodia cautelare per 24 ore, dovrà comunque pagare una multa da 1500 euro.

