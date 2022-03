Ciclismo, Tirreno-Adriatico: passerella trionfale di Pogacar, a Bauhaus l’ultima tappa

tirreno-adriatico

Lo sloveno ripete il successo del 2021 e conquista il trofeo della Corsa dei due mari, il tedesco vince a San Benedetto del Tronto

È ancora Tadej Pogacar il campione della Tirreno-Adriatico: lo sloveno concede il bis dopo il successo del 2021 e si mette addosso la maglia azzurra da vincitore della Corsa dei due mari. Trofeo ipotecato ieri grazie al trionfo sul Carpegna, la montagna amata da Marco Pantani. Oggi quindi, nell’ultima tappa di San Benedetto del Tronto, è passerella per il corridore della UAE Emirates, mentre a tagliare per primo il traguardo è Phil Bauhaus. Ciclismo, Tirreno-Adriatico: le foto dell'ultima tappa Getty Images

ansa

Dopo aver ipotecato ieri il titolo sul monte Carpegna, dove Marco Pantani spesso si allenava, Tadej Pogacar amministra l’ultima tappa della Tirreno-Adriatico e concede il bis nella Corsa dei due mari. Lo sloveno della UAE Emirates, vincitore nel 2021, trionfa anche nell’edizione 2022 tenendosi stretta la maglia azzurra da leader della classifica generale. Alle sue spalle il norvegese Vingegaard e lo spagnolo Landa Meana, rispettivamente al secondo e terzo posto. Oggi, nei 159 chilometri di San Benedetto del Tronto, è passerella trionfale per Pogacar che non forza e si gode il trofeo, mentre a tagliare per primo il traguardo è il tedesco Phil Bauhaus che brucia al fotofinish l’azzurro Nizzolo e Groves nello sprint. Tonelli, Boaro e Arcas mettono a segno una fuga a tre a metà del percorso, ma gli inseguitori li tengono nel mirino e a circa 15 chilometri dal traguardo il gruppo si compatta per preparare la volata finale. A spuntarla è il tedesco che resta guardingo ma poi sbuca alle spalle degli avversari al momento giusto.