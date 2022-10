Ciclismo su pista, Mondiali: Italia d'argento nell'inseguimento maschile

MONDIALI

Gli azzurri, campioni olimpici, non riescono a difendere l'iride: Ganna e compagni sono d'argento alle spalle della Gran Bretagna, senza mai mettere le ruote davanti ai rivali. Medaglia d'argento anche per Rachele Barbieri nell'Elimination Race

© Getty Images Non arriva il bis d'oro per l'Italia nei Mondiali di ciclismo su pista: Ganna, Consonni, Milan e Moro conquistano la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre maschile, non superando mai la Gran Bretagna. La rimonta azzurra non va a buon fine, i campioni olimpici sono secondi per 204 millesimi e non riescono a fare la differenza nel finale. Seconda medaglia per l'Italia, dopo l'oro di Martina Fidanza nello scratch.

Sfuma il bis d'oro per l'Italia nei Mondiali di ciclismo su pista, in corso in Francia. Gli azzurri, campioni olimpici e mondiali in carica, arrivano all'argento e vengono sconfitti dalla Gran Bretagna. C'è un cambio nel quartetto italiano, rispetto alle qualificazioni: Consonni rileva Lamon e va ad affiancarsi a Ganna, Milan e Moro. L'Italia parte bene, ma viene subito superata dai britannici: il distacco rimane costantemente intorno ai tre-quattro decimi, ma gli azzurri puntano tutto sulla rimonta nell'ultimo km col consueto super-lavoro di Filippo Ganna. Si arriva ai 3.000m con 271 millesimi di ritardo, ma non c'è sorpasso: il recordman dell'ora fa del suo meglio, ma non è abbastanza. Oro alla Gran Bretagna col tempo di 3.45.829, precedendo di 204 millesimi l'Italia: la seconda medaglia azzurra, dopo l'oro di Martina Fidanza nello scratch, è d'argento. Bronzo per la Danimarca.

ANCHE RACHELE BARBIERI D'ARGENTO

Il secondo argento di giornata arriva dall'Elimination Race, nella quale l'Italia doveva tentare di difendere il titolo conquistato l'anno scorso da Letizia Paternoster: Rachele Barbieri è d'argento. Prova intelligente dell'azzurra, che resta a lungo nella pancia del gruppo ed evita ogni sorta di problema, arrivando agevolmente nelle prime quattro. Nel seguente sprint, l'eliminazione della tedesca Teutenberg sancisce la medaglia assicurata per l'azzurra, che va all'attacco per assicurarsi l'argento. Missione compiuta, ma a quel punto non ci sono più energie per sconfiggere Lotte Kopecky: la belga è d'oro, Rachele Barbieri d'argento. Il bronzo va alla statunitense Valente.