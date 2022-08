Ciclismo su pista, Europei: Viviani d'oro nell'eliminazione, Zanardi argento nella corsa a punti!

CICLISMO SU PISTA

A poche ore dal settimo posto nella prova su strada, l'azzurro trionfa con la maglia campione del mondo. Due medaglie per l'Italia: l'emiliana è seconda alle spalle di Lotte Kopecky nella prova più complicata

© Twitter Federciclismo Elia Viviani si conferma il re della corsa ed eliminazione, in cui era già campione del mondo, dopo una gara da sogno: l'azzurro, a poche dal settimo posto nella prova in linea degli Europei, conquista la medaglia d'oro su pista nella sua prova preferita e distrugge la concorrenza. Secondo il tedesco Reinhardt, bronzo al belga Heesters. Argento, invece, per Silvia Zanardi nella corsa a punti. Italia a quota 7 medaglie.

L'Italia conquista un'altra medaglia negli Europei di ciclismo su pista in corso a Monaco di Baviera. Nella prima finale di giornata, arriva l'argento di Silvia Zanardi nella corsa a punti femminile, dominata da Lotte Kopecky con 85 punti. Parte subito bene l'azzurra, andando a punti in tre dei primi quattro sprint e fornendo una buona prestazione. La costanza è la chiave per la 22enne, presente in ogni singola volata e bravissima anche a livello tattico nello scegliere il momento giusto per attaccare e guadagnare il giro, che le vale altri venti punti. Si arriva all'ultima volata con la medaglia d'argento al collo, visti i dieci punti di vantaggio sulla francese Berteau, ma Silvia è incontenibile e sprinta, chiudendo seconda e ampliando il suo margine sulla rivale. Oro alla belga Lotte Kopecky, dominatrice della prova con tre giri conquistati e 85 punti complessivi, Zanardi d'argento con 53 lunghezze e bronzo alla transalpina Berteau. Sesta medaglia per l'Italia del ciclismo su pista: tre d'argento e tre di bronzo.

Elia Viviani vive un sogno ad occhi aperti nella corsa ad eliminazione, la sua gara preferita nel programma del ciclismo su pista. A pochissime ore dalla prova in linea su strada, che ha visto l'Italia restare a secco e lo sprinter chiudere al 7° posto nella gara dominata da Jakobsen, arriva infatti l'oro nell'Elimination Race. Elia sbaraglia la concorrenza con tattica e intelligenza: entrando nei migliori sei senza troppi patemi d'animo, poi riesce ad evitare l'eliminazione ed assicurarsi una medaglia con uno scatto perentorio. Il finale dell'azzurro è strepitoso: due giri ad altissima velocità fanno alzare bandiera bianca prima a Heesters e poi a Reinhardt, che si rialza consegnando il successo all'azzurro. Oro ad Elia Viviani, con la maglia di campione del mondo della corsa ad eliminazione, argento al tedesco e bronzo al belga. Si tratta del primo successo per l'Italia negli Europei di ciclismo su pista, in corso a Monaco di Baviera.