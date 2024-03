Ciclismo: Pogacar firma il tris alla Volta Ciclistica a Catalunya, 6° Tiberi

CICLISMO

Lo sloveno dell'UAE Team Emirates ha conquistato la sesta tappa della corsa spagnola precedendo il colombiano Egan Bernal e lo spagnolo Mikel Landa

© ansa Appena la strada sale, Tadej Pogacar diventa imprendibile. La dimostrazione è arrivata ancora una volta nella sesta tappa della Volta Ciclistica a Catalunya dove lo sloveno dell'UAE Team Emirates si è imposto in solitaria ottenendo la terza vittoria nella breve corsa a tappe spagnola. Il giovane fuoriclasse ha preceduto il colombiano Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) e lo spagnolo Mikel Landa (Soudal-Quick Step), mentre in chiave italiana va segnalata l'ottima prestazione di Antonio Tiberi (Bahrein-Victorius), sesto assoluto.

Prime fasi caratterizzate dalla fuga del duo composto da Bauke Mollema (Lidl-Trek) e Hugh Carthy (EF Education-Easy Post) con l'inglese che ha dovuto alzare bandiera bianca poco prima dell'olandese, ripreso puntualmente dal gruppo tirato dall'UAE Team Emirates. Salendo lungo il Coll de Pradell il plotone si è sfaldato lasciando davanti solo i migliori dai quali è emerso puntualmente Tadej Pogacar, pronto ad attaccare lungo la Collada de Sant Isidre rimanendo da solo, inseguito ancora una volta da Mikel Landa.

Nulla da fare per Antonio Tiberi che ha provato a rispondere agli allunghi dello sloveno, ma che è dovuto presto arrendersi a fronte del fuoriclasse di Komenda, apparso imprendibile per tutti, pure dal colombiano Egan Bernal che negli ultimi metri della salita ha provato a mettersi in proprio evadendo dal gruppetto inseguitore.

In discesa Bernal è rientrato su Landa, ma ciò non è bastato per chiudere su Pogacar che ha tagliato il traguardo con 57 secondi di vantaggio sul sudamericano dell'Ineos-Grenadiers e sullo spagnolo della Soudal-Quick Step. In chiave tricolore buona prestazione per Antonio Tiberi e Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan Team) che hanno chiuso rispettivamente in sesta e nona posizione a 2'16" e 2'34" dal vincitore.

Con una tappa ancora da disputare Pogacar guida la classifica generale con 3'31" di vantaggio su Landa e 4'53" su Bernal, mentre Tiberi e Fortunato si trovano rispettivamente in ottava e decima piazza a 6'23" e 7'17" dal leader.