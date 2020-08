Ciclismo, Nizzolo show: è campione europeo

Settimana pazzesca per Giacomo Nizzolo. Dopo la vittoria del campionato italiano di domenica, oggi l'azzurro ha conquistato il titolo di campione europeo di ciclismo. Il brianzolo a Plouay, in Francia, si è regalato la vittoria con uno sprint vinto al fotofinish sul francese Arnaud Demare. Terza vittoria consecutiva agli Europei per l'Italia guidata da Davide Cassani.