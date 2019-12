Ciclismo, Nibali ha deciso: sarà al Giro 2020

LA DECISIONE

Vincenzo Nibali ha confermato la partecipazione al Giro d'Italia dell'anno prossimo, che scatterà dall'Ungheria il 9 maggio e si concluderà a Milano il successivo 31. Lo ha annunciato la Trek Segafredo, la nuova squadra del corridore siciliano. Nibali, sulle strade rosa, sarà affiancato dall'abruzzese Giulio Ciccone che, al Giro di quest'anno, ha vinto la classifica di miglior scalatore. La stagione di Nibali si aprirà con la prima partecipazione in assoluta in carriera alla Volta ao Algarve, in Portogallo, dove lo 'Squalo' avrà al proprio fianco Bauke Mollema.

Nibali sarà anche al via della Strade Bianche, della Tirreno-Adriatico, della Milano-Sanremo, della Liegi-Bastogne-Liegi e della Vuelta di Spagna. Fra i suoi obiettivi stagionali le Olimpiadi e il Mondiale su strada.

Del nuovo team di Nibali fa parte anche il campione del mondo su strada, Mads Pedersen, che debutterà alla prima gara World Tour del 2020, il Tour Down Under, in Australia, assieme a Richie Porte. Pedersen sarà in gara anche al Tour de France 2020. Lo stesso Mollema supporterà l'australiano Richie Porte al Tour de France, mentre alla Vuelta di Spagna saranno in gara Mollema e Ciccone, oltre a Nibali.