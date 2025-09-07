Ciclismo: morto Antonio Bailetti, fu oro a Roma 1960

Professionista dal 1961 al 1969, 'Tony' ha conquistato due tappe del Giro d'Italia e altrettante al Tour de France, affiancando capitani come Balmamion (vincitore proprio dei Giri d'Italia del 1962 e 1963), Gimondi, Adorni e Merckx in squadre come la Carpano, la Bianchi, la Salvarani e la Faemino. Passista veloce di notevoli qualità, si ritirò nel 1969 in seguito a un incidente avvenuto in una competizione al Velodromo Vigorelli di Milano. Nel 2015 il Comitato Olimpico Nazionale Italiano gli ha conferito il Collare d'Oro al merito sportivo, la massima onorificenza dello sport italiano.