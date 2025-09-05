Al via l'Italian Bike Festival 2025: a Misano il più grande evento bike d’Europa

Il cuore dell’esperienza IBF sono i test organizzati direttamente dai singoli espositori (maggiori informazioni sono disponibili sul sito): durante l’evento sarà sufficiente recarsi allo stand del marchio di interesse e coordinarsi con l’azienda per ricevere una bici da provare. Due i circuiti dedicati – la Shimano Off-Road Arena ed il Campagnolo Road Circuit e – pensati per entrare in sintonia con il mezzo e testare modelli differenti. Accanto alle prove curate dagli espositori, IBF offre spazi pensati per il divertimento e l’apprendimento come la Skills Pump Track e aree dedicate ai più piccoli. L’evento di punta del programma sportivo è invece La Gialla Cycling, che nel 2025 si rinnova abbracciando il mondo del cicloturismo: non più solo competizioni, ma anche social ride e percorsi strada, gravel e family, per vivere la bici come esperienza inclusiva e condivisa.