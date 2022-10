Ciclismo, Mondiali su pista: Martina Fidanza d’oro nello scratch

CICLISMO SU PISTA

La 22enne si laurea nuovamente campionessa iridata nel velodromo di St-Quentin-en-Yvelines davanti all’olandese Van der Duin e alla statunitense Roberts. Gli azzurri del Team Sprint segnano il record italiano

Fidanza oro nello scratch ai Mondiali







Trionfo di Martina Fidanza nel Velodromo di St-Quentin-en-Yvelines a Parigi. La 22enne lombarda si mette al collo, dopo il titolo conquistato nel 2021 a Roubaix, nuovamente la medaglia più preziosa ai mondiali di ciclismo su pista in Francia. La giovane atleta delle Fiamme Oro si lascia tutte alle spalle nel giro finale della prova di scratch femminile: Fidanza si impone al termine di una gara molto tattica fin dalla partenza. Medaglia d’argento per l’olandese Maike Van der Duin, bronzo per la britannica Roberts. Fidanza si impone al termine di una gara molto tattica fin dalla partenza. L’italiana ha aspettato il momento opportuno superando Maaike Van der Duin che ha provato l’allungo nel penultimo giro, l’azzurra si è messa immediatamente in scia e con una volata lunghissima di un giro, vince per distacco. Seconda l’olandese, terza Jessica Roberts.

Nelle qualificazioni del pomeriggio al Velodrome National le ragazze del quartetto inseguimento composto da Martina Fidanza, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini ed Elisa Balsamo si sono qualificate con il miglior tempo: 4’11″011, dando più di due secondi alla Gran Bretagna (seconda). Domani in pista sfideranno l’Australia. Tra poco scenderanno in pista Ganna e il quartetto maschile per il primo turno contro la Francia.