Campionati Italiani a cronometro, Filippo Ganna firma il sesto successo in carriera

Filippo Ganna si conferma il numero uno del ciclismo italiano e lo fa conquistando l'oro ai Campionati Italiani a cronometro. Il 28enne di Verbania si è imposto nella prova contro il tempo andata in scena a San Vito sul Tagliamento fermando il cronometro in 30'53"83 alla media di 54,910 kmh e aggiudicandosi il titolo per la sesta volta in carriera.