Ciclismo, Jakobsen è uscito dal coma farmacologico

Buone notizie in arrivo dalla Polonia: Fabio Jakobsen è uscito dal coma farmacologico, due giorni dopo il terribile incidente in cui è rimasto coinvolto durante l'arrivo in volata di Katowice. Lo hanno annunciato gli organizzatori della corsa, sottolineando che le sue condizioni sono definite "buone" dai medici dell'ospedale di Sosniowec, nel quale si trova ricoverato da mercoledì.