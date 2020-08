Ciclismo, le scuse di Groenewegen: "Non trovo le parole per dire quanto mi dispiace"

Mentre Fabio Jakobsen resta in ospedale, in condizioni che i medici definiscono gravi ma stabili, parla Dylan Groenewegen, il corridore che ha innescato la terribile caduta all'arrivo in volata sul traguardo di Katowice, nella prima tappa del Giro di Polonia: "È terribile quello che è successo - ha scritto su Twitter il ciclista della Jumbo-Visma - Non riesco a trovare le parole per dire quanto mi dispiace per Fabio e per gli altri corridori che sono rimasti coinvolti. Al momento la salute di Fabio è la cosa più importante, penso a lui continuamente".