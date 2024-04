Ciclismo, il Piemonte si candida a ospitare la "Grande Partenza" della Vuelta 

CICLISMO

La Giunta Regionale ha avanzato la proposta agli organizzatori per l'edizione 2025

© Getty Images In attesa di vedere il Tour de France giungere per la prima volta sulle nostre strade, il ciclismo punta a ospitare l'ultimo dei tre "Grandi Giri" mancanti alla lista. È il caso della Vuelta di Spagna con il Piemonte che ha avanzato la volontà di organizzare la "Grande Partenza" nel 2025. Una proposta che è stata avvallata dalla Giunta Regionale e inoltrata ad ASO con tanto di planning delle frazioni da vivere sul territorio tricolore.

"Ospitare La Vuelta sarebbe la consacrazione di un lavoro meticoloso che abbiamo portato avanti in questi anni, un lavoro che ha fatto diventare la nostra regione la capitale internazionale del grande ciclismo - hanno spiegato il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore allo Sport Fabrizio Ricca -. Dal Giro D'Italia al Tour de France, arrivando ora alla massima gara spagnola, le nostre strade sono percorse ogni anno dai piu' grandi atleti di questa disciplina e finiscono sulle televisioni di tutti gli appassionati di ciclismo del mondo. Quindi non stiamo parlando solo di sport ma anche di turismo, di crescita economica e di presentare il Piemonte all'estero come il luogo in cui andare".

Secondo le prime ipotesi la partenza sarebbe fissata a Venaria Reale, già sede del via del Giro d'Italia 2024, in direzione Novara per proseguire i giorni successivi con la Cherasco-Alba e la San Maurizio Canavese-Ceres, tutto prima di lasciare il paese con la quarta tappa con partenza da Bussoleno.