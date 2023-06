Ciclismo: guidava ubriaco, tre mesi con condizionale a Sagan

© Getty Images

Il tre volte campione del mondo di ciclismo Peter Sagan è stato condannato a tre mesi di carcere con sospensione della pena e alla sospensione della patente per lo stesso periodo per guida in scooter in stato di ebbrezza a Monaco. Lo slovacco, sette volte vincitore della maglia verde al Tour de France che sabato prenderà il via e al quale parteciperà per l'ultima volta, era comparso il 20 giugno davanti al tribunale penale di Monaco, dove risiede, per fatti risalenti al 12 maggio, come rivelato dal quotidiano Monaco-Matin. Quella mattina la polizia aveva notato la sua guida pericolosa con uno scooter per le vie del Principato, l'aveva fermato e dall'alcol test era emerso un tasso di 1,46 milligrammi di alcol per litro d'aria.