Ciclismo, Giro d'Italia: nella 9.a tappa Van Aert beffa allo sprint Del Toro, il messicano è in rosa

In testa col messicano, maglia rosa virtuale, resistono infatti Groves ed Hermans, van Aert (Visma-Lease a Bike) e il terzetto dell'Ineos-Grenadiers composto da Bernal, Rivera e Arensman. Questi ultimi lavorano per il colombiano e per allungare sia su Ayuso che su Roglic, che è sfortunatissimo: foratura e nuova perdita di tempo per lo sloveno e grande favorito del Giro. I superstiti della fuga si staccano e resiste un quartetto, che vede aggiungersi Vacek a 23km dall'arrivo: sono in cinque in testa, con un minuto sul gruppo-Ayuso (con Tiberi e Ciccone) e 1'37" sul gruppo-Roglic. Il nuovo scatto di Isaac Del Toro sul Colle Pinzuto fa saltare ancora il banco: il messicano vuole la maglia rosa e lo status di capitano dell'Uae, nonostante dietro la squadra tiri per "salvare" Ayuso. Con lui resta solo van Aert, più staccati Bernal e Vacek che scollinano a 20" e vengono poi riassorbiti dal gruppo-Ayuso.