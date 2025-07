La difesa di Donnarumma: "Non volevo fare male a Musiala, sono molto scosso"

"Sono molto scosso da quanto accaduto, non era sicuramente mia intenzione far male a Musiala". Il portiere del Psg e della nazionale Gigio Donnarumma si difende dalle critiche ("Quello che ha fatto con Musiala è stato rischioso, non doveva farlo. Sapeva di potergli far male", ha detto il collega Neuer) e fa sapere attraverso il suo procuratore Vincenzo Raiola di essere molto dispiaciuto e preoccupato per il grave infortunio occorso all'attaccante del Bayern Monaco in occasione della sfida dei quarti del Mondiale per Club. "È ingiusto pensare che volesse far male a Musiala cui auguriamo che si ristabilisca al più presto per tornare più forte di prima", ha spiegato a sua volta Raiola alla Gazzetta dello Sport. "Non ha voluto far finta di niente - ha aggiunto il procuratore -, Gigio è un ragazzo molto sensibile. Non sarebbe stato in grado di sostenere la scena e ha preferito allontanarsi per lasciare che i medici si occupassero al meglio di Musiala".