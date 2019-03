Ciclismo, Gand-Wevelgem: Kristoff regola tutti in volata

31/03/2019

Se questo è il prologo della stagione delle classiche del Nord, per gli appassionati di ciclismo ci sarà da divertirsi. L’edizione numero 81 della Gand-Wevelgem, infatti, si risolve solo in volata, al termine di una giornata in cui si viaggia ad alta velocità su sterrati e pavè, nonostante un vento forte e fastidioso, contrario o laterale rispetto ai corridori, quasi sempre all’inseguimento di gruppi di attaccanti che con coraggio provano a piazzare il colpo. Alla fine a spuntarla davanti a tutti in volata è il norvegese Alexander Kristoff del UAE-Team Emirates, davanti al tedesco John Degenkolb e al belga Oliver Naesen. Il migliore degli italiani è Matteo Trentin che chiude al settimo posto, mentre Elia Viviani rimane fuori dalla top ten. Il campione nazionale italiano non riesce a rimanere a ruota con i primissimi negli ultimi 300 metri, quando si decide la corsa, e così deve accontentarsi di un anonimo piazzamento.



Giornata caratterizzata da una fuga composta da 18 corridori che anima abbastanza in fretta la situazione, prima di ridursi a soli cinque uomini, tra cui Sagan e Trentin. Il loro tentativo, però, viene chiuso a 18 km dal traguardo dal gruppo, in cui è già stata fatta una grande selezione, trascinato soprattutto dal lavoro della Quick Step in ottica volata per Viviani. Tutto sembra procedere verso il finale più atteso, ma a poco meno di 6 km scattano Stuyven, Langeveld, Bauer e Jansen che sembrano poter arrivare fino in fondo perché alle loro spalle c’è incertezza su chi si debba mettere ancora al lavoro per richiudere l’ennesimo strappo. Un accordo però si trova e allora a poco meno di 1 km dalla fine si torna tutti insieme. I migliori si guardano e si osservano in attesa del momento giusto, ai 300 metri Kristoff sceglie di agire, prende la testa della volata e non la lascia più fino al traguardo finale. Viviani resta ancora all’asciutto dopo la Milano-Sanremo, buone indicazioni rispetto alla propria condizione fisica, invece, per Matteo Trentin in vista del Giro delle Fiandre, in programma domenica prossima.