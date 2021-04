Ciclismo, Freccia Vallone: trionfo di Alaphilippe davanti a Roglic e Valverde

Julian Alaphilippe ha vinto la 85a Freccia Vallone, da Charleroi a Huy in Belgio, in 4 ore e 36 minuti. Il campione del mondo ha conquistato questa classica del ciclismo per la terza volta in carriera, in questa battendo lo sloveno Roglic. Sul gradino più basso del podio lo spagnolo Alejandro Valverde, recordman della gara con cinque successi. Non ha gareggiato la UAE Team Emirates dopo la positività al Covid di Diego Ulissi e di un membro dello staff.