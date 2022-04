Ciclismo, Freccia Vallone: Teuns trionfa sul Muro di Huy

CICLISMO

Il belga della Bahrain Victorious gioisce in casa anticipando Valverde, terzo Vlasov

Dylan Teuns vince l'edizione 2022 della Freccia Vallone. Il belga della Bahrain Victorious e padrone di casa trionfa sul Muro di Huy anticipando in un emozionante testa a testa finale Alejandro Valverde (Movistar), con Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) a completare il podio. Quarto Alaphilippe, mentre il primo italiano è Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert Materiaux), quindicesimo a +7" e in gruppo insieme a Tadej Pogacar, dodicesimo. Getty Images

Sono proprio i metri finali del Muro di Huy a regalare la vittoria a Dylan Teuns e a spegnere i sogni di gloria di Alejandro Valverde. Il belga, infatti, si aggiudica la corsa di casa battendo proprio nelle ultime pedalate lo spagnolo, in un certo momento dello sprint conclusivo favorito per anticipare il corridore della Bahrain Victorious.

La gara vede un gruppo di fuggitivi prendere la testa della corsa: Amirail, Ferron, Guglielmi, Hulgaard, Impey, Janssens, Juul-Jensen e Rolland. Il doppio passaggio sul temibile Muro di Huy, scalata con punte anche di 20% di pendenza, sfoltisce rapidamente la fuga, con gli inseguitori guidati da Pogacar che progressivamente si avvicinano. Il gruppo arriva compatto già al Côte de Cherave, a 7 km dall'arrivo: Vansevenant prova lo strappo ma viene subito riassorbito, mentre sembra poter partire in solitaria Rochas, ma anche il francese della Cofidis non riesce a scappare.

Si arriva così compatti all'ultimo km, quando inizia il tratto più duro del Muro di Huy. La Movistar, guidata da Mas, sembra muoversi bene, con lo spagnolo che di fatto lancia il connazionale Valverde, mentre Pogacar non riesce a risalire e accelerano Vlasov e Teuns. Proprio il belga mette alle strette Valverde e taglia per primo il traguardo, anticipando lo spagnolo, al nono podio, e il corridore della Bora-Hansgrohe. Quarto il campione uscente Julian Alaphilippe, mentre il migliore degli italiani è Domenico Pozzovivo dell'Intermarché-Wanty-Gobert Materiaux, che arriva quindicesimo a +7" restando in gruppo con Tadej Pogacar, che non va invece oltre la dodicesima posizione.