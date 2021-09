Ciclismo, Europei: Ciabocco è argento nella prova in linea juniores

CICLISMO

La 17enne maceratese chiude seconda dietro alla tedesca Riedmann, quarto posto per Barale

Eleonora Ciabocco conquista la medaglia d’argento nella prova in linea juniores femminile degli Europei di ciclismo su strada che si stanno tenendo in Trentino. La 17enne marchigiana arriva seconda nello sprint finale alle spalle della tedesca Linda Riedmann; il podio viene completato dalla russa Ivanchenko. In quarta posizione si classifica Francesca Barale; Carlotta Cipressi chiude invece ottava. Prova di squadra fenomenale per l’Italia.

È Linda Riedmann la nuova campionessa d’Europa della categoria juniores. La tedesca, in una volata ristretta della prova in linea femminile, regola l’azzurra Eleonora Ciabocco e la francese Eglantine Rayer. La 17enne di Corridonia, quindi, conquista in Trentino una meravigliosa medaglia d’argento agli Europei di ciclismo. Il tutto al termine di un’ottima prova da parte delle azzurre.

Il gruppo composto da Francesca Barale, Monica Castagna, Matilde Ceriello, Eleonora Ciabocco, Carlotta Cipressi e Francesca Pellegrini fa la corsa. Riescono a imporre il ritmo ogni volta che si affronta la salita di Povo e, sotto la spinta di Barale, portano via l’azione a sei. Rimangono infatti nel terzo giro Barale e Ciabocco (Italia) Riedmann (Germania), Rayer (Francia) Abaidullina e Ivanchenko (Russia), con il gruppo guidato dall’Olanda ad inseguire a 35” di ritardo.

Anche sull’ultima salita Barale prova ad alzare l’andatura, riducendo a tre atlete il drappello di testa. Non c’è però accordo tra lei, Rayer e Ivanchenko, e dunque riescono a rientrare Ciabocco e Riedmann proprio sul finale. A quel punto Barale si mette al servizio della compagna di squadra, più abile allo sprint: nella volata ristretta proprio la teutonica Riedmann batte poi di pochissimo Ciabocco, con Ivanchenko terza e Barale quarta. Carlotta Cipressi chiude invece all’ottavo posto.