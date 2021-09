Ciclismo, Europei: argento per Filippo Baroncini nella prova in linea under 23

Oro per il belga Thibau Nys che batte in volata l'azzurro Filippo Baroncini. Bronzo per lo spagnolo Juan Ayuso. Il podio delle prove in linea under 23 dei Campionati del mondo di ciclismo su strada, in corso a Trento fino a domani, si è giocato nell'ultimo chilometro dopo svariati tentativi di fuga da parte di Spagna e Belgio comunque sempre ripresi, soprattutto dagli azzurri con Filippo Baroncini pronto ad aumentare i giri del gruppo fino allo sprint finale.

