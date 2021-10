Ciclismo, Colbrelli: "Il fango della Roubaix non lo laverò mai, ora il Fiandre"

"Non ho fatto lavare niente. È ancora tutto lì, con quel fango che non andrà mai più via. Anche la bici. La appenderò in casa così com'è". Sonny Colbrelli non vuole cancellare niente della sua epica vittoria alla Parigi-Roubaix, arrivata dopo la conquista del titolo di campione europeo di ciclismo su strada. "Mi è sempre stato insegnato a battere il ferro finché è caldo, e a non sedermi sugli allori - ha detto il campione di Desenzano del Garda al Festival dello sport di Trento - Il primo obiettivo del prossimo anno sarà la classicissima Milano-Sanremo, poi il Giro delle Fiandre e ancora la Roubaix".

Ciclismo, Parigi-Roubaix 2021: le foto più belle























