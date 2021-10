Ciclismo, Parigi-Roubaix: magia di Colbrelli nel fango 

CICLISMO

Il bresciano vince una Monumento resa epica dalla pioggia degli ultimi giorni, battendo in volata Vermeersch e Van der Poel

Sonny Colbrelli trionfa alla Parigi-Roubaix 2021. Il bresciano si impone in volata nello storico velodromo, battendo il sorprendente Vermeersch e uno dei grandissimi favoriti Mathieu Van der Poel in un’edizione epica per la pioggia degli ultimi giorni, che ha reso fangosi i settori in pavé. Il campione europeo riporta in Italia la Monumento francese 22 anni dopo l’ultima vittoria di Andrea Tafi. Quarto uno sfortunato Gianni Moscon. Ciclismo, Parigi-Roubaix 2021: le foto più belle























Sonny Colbrelli entra nell’Olimpo del ciclismo vincendo una Parigi-Roubaix 2021 già entrata nella storia del ciclismo. Il bresciano, dopo 260 km di corsa tra asfalto e il fango dei settori in pavé, trova le energie per battere in volata Florian Vermeersch e Mathieu Van der Poel, uno dei grandi favoriti della vigilia. Per lui si tratta della prima Monumento in carriera, all’esordio assoluto nell’Inferno del nord.

La prima edizione autunnale della Parigi-Roubaix viene resa epica dalla pioggia. I settori di pavé diventano un misto di pietre, fango e pozzanghere, rendendo ancora più difficile la guida della bicicletta. Dopo una quarantina di chilometri si avvantaggia un gruppone con 31 corridori, tra cui gli italiani Affini, Ballerini, Moscon, Mozzato e Oss, insieme al vincitore dell’edizione 2017 Greg Van Avermaet e al giovane belga Vermeersch. Il plotone non concede mai più di 2’30”, consapevole della pericolosità dell’azione e di alcuni nomi dei corridori davanti.

Mentre davanti i fuggitivi si sfidano con scatti e azioni, tra i big la corsa si accende a un centinaio di chilometri dalla conclusione, quando Wout Van Aert piazza una prima accelerazione. Con il belga rimangono quasi tutti i migliori, compreso un Sonny Colbrelli particolarmente brillante. Nella Foresta di Aremberg, Van der Poel sollecita l’andatura, con il bresciano subito alla sua ruota, mentre Van Aert perde terreno anche a causa di una caduta di un corridore davanti a lui. Tra gli uomini al comando, Moscon dimostra di essere il più brillante e rimane da solo in testa già nel settore 12, continuando la propria azione verso Mons-en-Pévèle. Il trentino esce dallo storico settore con più di un minuto di vantaggio sul primo gruppetto di inseguitori, composto da Van der Poel, Colbrelli, Vermeersch, Van Asbroeck e Boivin. Van Aert insegue più indietro e finisce presto fuori dai giochi.

Moscon mantiene il suo margine di un minuto, ma nell’arco di pochi chilometri prima è vittima di una foratura e poi cade in un settore di pavé. Il trentino viene quindi ripreso e staccato sul Carrefour de l’Arbre, dove attaccano Van der Poel e Colbrelli. I due tornano sull’asfalto in testa, insieme anche a Vermeersch. Il terzetto procede di comune accordo verso Roubaix, rendendo evidente che la vittoria si deciderà all’interno del Velodromo. Van der Poel entra in pista in prima posizione, ma a lanciare la volata è Vermeersch. Colbrelli si muove al momento giusto e fa valere le sue doti di sprinter, resistendo al tentativo di rientro di Van der Poel per tagliare il traguardo in prima posizione e scoppiare in lacrime di gioia. Quarto un ottimo e sfortunato Moscon, ma l’Italia festeggia comunque la sua prima Parigi-Roubaix del terzo millennio: prima di oggi, l’ultima vittoria era arrivata con Andrea Tafi nel 1999.