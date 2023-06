Ciclismo, campionati italiani: Elisa Longo Borghini fa il bis e vince anche la prova su strada

CICLISMO

Dopo aver trionfato a cronometro, la piemontese vince anche la gara femminile elite allo sprint. Alle sue spalle Persico e Cavalli, 11a maglia tricolore per la verbanese

© ipp Elisa Longo Borghini fa il bis nei campionati italiani di ciclismo e, dopo aver trionfato nella cronometro, vince anche la prova su strada sul traguardo di Comano Terme. Sullo stesso circuito della gara maschile, con la salita di Cavrasto, l'atleta della Trek-Segafredo beffa allo sprint (di un soffio) Silvia Persico (Uae Team Adq). Terzo posto per Marta Cavalli (Fiamme Oro), che precede la 22enne Gaia Realini (Trek). Quest'ultima conquista il titolo U23.

Elisa Longo Borghini fa il bis e, dopo aver vinto la cronometro, trionfa anche nella prova in linea dei campionati italiani: beffate Persico e Cavalli. Il percorso della prova femminile, da 148km con 2.480m di dislivello è simile a quello al maschile: 82.5km di saliscendi con le salite del Passo del Ballino e Passo San Uldarico prima dei quattro giri sul circuito di Comano Terme. Qui la farà da padrona la salita di Cavrasto, che sarà il punto di partenza degli attacchi, visto che dopo lo scollinamento c'è solo la discesa fino all'arrivo. La fuga di giornata, dopo un paio di tentativi abortiti, parte intorno ai 30km: all'attacco Gaia Masetti (AG Insurance-Soudal QuickStep), Elena Cecchini (Fiamme Azzurre) ed Elena Pirrone (Fiamme Oro), che guadagnano al massimo tre minuti. Nel gruppo tira l'Uae Team Adq per Silvia Persico, ma la vera svolta avviene quando si porta in testa la Trek-Segafredo. Fondamentale in particolare il lavoro di Gaia Realini, che riassorbe la fuga e riduce il plotone a sole sei unità, con Paladin ad alzare bandiera bianca.

Ai -30km, sulla salita di Cavrasto, ci prova il suo capitano Elisa Longo Borghini (Trek), seguita dalla sola Marta Cavalli (Fiamme Oro): le due favorite però si studiano e consentono di rientrare a Realini (Trek), Persico (Uae), Malcotti (Human Powered Health) e Pirrone, reduce dalla fuga. Si riforma così il sestetto di testa alla vigilia dell'ultimo giro, dove succede di tutto: scatti e controscatti in salita, con l'azione solitaria di Gaia Realini (ripresa) e il successivo tentativo di Longo Borghini e Persico. Nessuno di questi scatti va a buon fine e si arriva allo sprint a quattro, che premia la 31enne di Verbania, brava a resistere al rientro in extremis di Silvia Persico. Vince Elisa Longo Borghini, che sale a 11 maglie tricolori in carriera: sette a cronometro, quattro su strada. Il quarto posto di Gaia Realini, alle spalle di Marta Cavalli, le vale anche il titolo italiano Under-23.