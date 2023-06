Ciclismo: Simone Velasco è il nuovo campione d'Italia

CICLISMO

A Comano Terme, il corridore dell'Astana si impone nella prova in linea davanti a Rota e Sbaragli

© instagram I campionati nazionali di ciclismo d’èlite incoronano Simone Velasco come nuova maglia tricolore nel percorso in linea. Il nativo di Bologna succede a Filippo Zana, che non è riuscito a difendere il titolo a causa di un infortunio. Dopo la vittoria di Filippo Ganna nella crono di ieri, quindi, è il classe 1995 dell’Astana a trionfare. Salgono sul podio Lorenzo Rota (Intermarché-Circus-Wanty) e Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck).

Simone Velasco è il nuovo campione italiano èlite di ciclismo: il classe 1995 dell'Astana succede così a Zana (assente per infortunio). Dopo la crono vinta da Ganna, oggi si partiva da Comano Terme (anche luogo d’arrivo) per la competizione in linea, con un percorso di 226,8 chilometri e un dislivello di 3730 metri. Il primo tentativo di fuga porta la firma di Pietrobon e Maestri (Eolo-Kometa), il trio Green Project formato da Magli, Tarozzi e Luca Colnaghi, oltre ad Amella, Ansaloni e Andrea Colnaghi. Al terzo di gara è tempo di percorrere per nove volte il percorso di 16,2 km, con salite fino al 9%, in quella che è la parte più tecnica della strada verso il titolo.

Rota (Intermarché Circus Wanty), Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Bais (Eolo-Kometa) lavorano bene ed agganciano i primi dopo due terzi della competizione. La fatica avanza e restano Zoccarato, Magli, Battistella e Rota a difendersi dagli avversari, con i leader che a 60 km dal traguardo si portano oltre al minuto e mezzo di vantaggio. Baroncini (Trek-Segafredo) si stacca e prova l’assalto ai quattro, che diventano tre quando Zoccarato perde contatto a trenta km dall’arrivo. Velasco (Astana), Sbaragli (Alpecin-Deceuninck) e Formolo (UAE Emirates) rientrano, mentre Rota arriva a 20" di vantaggio sul gruppo a meno di 10 km dall’arrivo, ma viene ripreso. Si accende infine la volata finale: a trionfare è proprio Simone Velasco, che diventa il nuovo campione italiano chiudendo davanti a Rota e uno stoico Sbaragli, rimasto nel gruppo di testa lungo tutta la gara.