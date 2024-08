Ciclismo, caduta Toniolli: Procura di Treviso apre un'indagine per lesioni colpose gravissime

CICLISMO

La ciclista 19enne è ancora ricoverata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in coma farmacologico, dopo l'incidente a Vittorio Veneto

La pericolosità del tratto sarebbe stata segnalata dalla Polizia locale il giorno prima della gara agli organizzatori della corsa. Per i vigili avrebbero dovuto essere usate protezioni per coprire il muro dove Toniolli si è schiantata, cosa che non è stata fatta. La ciclista ha riportato un gravissimo trauma cranico, lesioni al torace e a una vertebra ed è ancora ricoverata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in coma farmacologico, dopo essere stata sottoposta a una serie di interventi chirurgici.