Ciclismo: Alice Toniolli "resta in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita"

È fuori pericolo Alice Toniolli, la ciclista 19enne della Top Girls Fassa Bortolo ricoverata in ospedale dopo essere rimasta vittima di un grave incidente durante la prova Donne Open del Circuito dell'Assunta a Ceneda di Vittorio Veneto (Treviso). La giovane atleta, spiega il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Treviso, Francesco Benazzi, "resta in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita". Secondo il dirigente medico, per poter sciogliere la prognosi bisognerà attendere "almeno due o tre giorni".