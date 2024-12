Ciclismo, brutta caduta in bici per Eddy Merckx: frattura all'anca

Eddy Merckx si è fratturato l'anca cadendo durante un'uscita in bicicletta e ora è ricoverato in ospedale in attesa di essere sottoposto a un intervento chirurgico. Il 79enne ex campione di ciclismo è caduto intorno alle 13.20 lungo le strade di Mechelen. Alcuni passanti lo hanno prontamente soccorso e chiamato l'ambulanza. Il Cannibale sarà operato nella clinica di Herentals, la stessa che recentemente ha ospitato Remco Evenepoel dopo che si è fratturato in allenamento qualche giorno fa scontrandosi con un portellone di un furgone postale.