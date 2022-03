Ciclismo, Bernal torna in sella dopo l'incidente: "Il giorno più bello della mia vita"

CICLISMO

"Il giorno più felice della mia vita. Dopo due mesi e venti ossa rotte, eccomi qui, e ne voglio di più. Ci vediamo ragazzi". Così Egan Bernal, il 25enne corridore colombiano, in un post su Instagram nel quale pubblica una serie di foto che lo ritraggono nuovamente in bicicletta. Bernal a fine gennaio fu vittima di un terribile incidente nel quale ha rischiato di restare paralizzato. instagram

Lo scorso 24 gennaio il campione colombiano era finito contro il retro di un autobus, che avrebbe inchiodato per far scendere dei passeggeri, mentre si allenava a 30 chilometri da Bogotà, riportando le fratture del femore e della rotula, oltre a un trauma toracico, rischiando la vita e di rimanere tetraplegico. La strada per il ritorno alle gare è ancora lunga, ma intanto Bernal può guardare al futuro con ottimismo. Anche perché solo un mese fa ancora non camminava.

