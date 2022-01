Ciclismo, Bernal operato e in terapia intensiva: "Integrità neurologica non compromessa"

Egan Bernal è ricoverato in un reparto di terapia intensiva dopo l'operazione seguita all'incidente in allenamento in Colombia, che gli ha causato diverse fratture e traumi toracici. L' "intervento neurochirurgico" sul ciclista 25enne ha avuto "successo" e "si attende una sua graduale evoluzione nelle prossime 72 ore in terapia intensiva" recita il bollettino diffuso dalla clinica universitaria di Sabana. Secondo l'ospedale, l'intervento alla colonna vertebrale è stato eseguito "mantenendo l'integrità neurologica e preservando la funzionalità dei segmenti colpiti".