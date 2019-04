Ciclismo: addio a Sercu, re delle 'Sei giorni'

19/04/2019

Il ciclismo è in lutto. Si è spento il belga Patrick Sercu, uno dei più grandi pistard della storia, re delle 'Sei giorni'. Aveva 74 anni, era malato da tempo. A soli 20 anni Sercu ha vinto l'oro alle Olimpiadi di Tokyo nel chilometro da fermo. E' stato, inoltre, tre volte iridato nella velocità e ben 11 volte campione europeo Omnium Endurance. In carriera Sercu ha vinto 88 'Sei giorni': nessuno come lui. Tredici successi di tappa al Giro d'Italia.