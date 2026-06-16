Chase the Sun Italia 2026: al via la nona edizione coast-to-coast

Il tracciato si snoda lungo uno degli itinerari della rete di Strade Zitte disegnata da Turbolento: vie secondarie e lontane dal grande traffico. Dalle colline della Romagna, passando per le foreste del Casentino, fino ai crinali appenninici e ai paesaggi toscani, il percorso svela la bellezza dell'Italia meno conosciuta, incontrando borghi nascosti e attraversando con un passaggio silenzioso, rispettoso e grato città d'arte uniche al mondo come Firenze e Pisa, fino alla spiaggia del traguardo. Per il ristoratore e celebrativo tuffo finale nell’altro mare: l’impresa è compiuta.