CICLISMO

Chase the Sun Italia 2026: al via la nona edizione coast-to-coast

Dall'alba al tramonto: Miguel Indurain pedala lungo le Strade Zitte di Chase the Sun Italia

16 Giu 2026 - 18:45
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Il prossimo 20 giugno torna la Chase the Sun Italia, giunta alla sua nona edizione. La sfida lanciata agli iscritti è quella di attraversare l’Italia da costa a costa, a celebrare il solstizio d’estate, nel giorno più lungo dell’anno: 280 chilometri in bicicletta, dall'Adriatico al Tirreno, partendo all'alba dallo storico porto canale di Cesenatico per raggiungere Tirrenia prima del tramonto. Ad attendere i partecipanti ci saranno 16 ore di luce per portare a termine la sfida al proprio ritmo.

Quest'anno la manifestazione si arricchisce di una presenza straordinaria. A condividere la strada con gli iscritti ci sarà infatti Miguel Indurain, ambassador Enervit, che è storico partner dell'evento fin dalla prima edizione. Cinque Tour de France e due Giri d'Italia nel palmarès, il campione spagnolo incarna alla perfezione la filosofia it’s a ride, not a race. Senza logiche di cronometro o esasperazioni agonistiche, Indurain pedalerà insieme agli altri sun chaser con lo stile inconfondibile che lo ha sempre contraddistinto, fatto di rispetto per la strada e armonia con il territorio.

Miguel Indurain, per la prima volta alla Chase the Sun Italia, commenta così: “Ė un piacere essere qui alla Chase the Sun Italia con gli amici del team Enervit, per attraversare l’Italia, da costa a costa. I chilometri sono davvero tanti ma mi piace l’idea di pedalare senza le pressioni e lo stress che caratterizzano le gare, poter apprezzare anche il paesaggio e la compagnia di chi pedalerà con noi. Per godersi appieno il percorso e arrivare bene al traguardo bisognerà curare molto e con costanza l’aspetto nutrizionale, alternando alimenti e integratori.

Ė utile assumere prodotti solidi, barrette energetiche, e miscele liquide in borraccia come Isocarb per mantenere costante l’apporto di carboidrati e sali. Il serbatoio deve essere sempre pieno. Considerate le alte temperature previste, bisognerà fare attenzione al sodio, che si perde sudando: va reintegrato. Enervit ha svariati prodotti in formati diversi tra cui scegliere, a seconda dei gusti e delle esigenze. Ai miei tempi la scelta era più limitata, mentre oggi la scienza della nutrizione sportiva si è evoluta tantissimo. Si va dalle barrette energetiche C2:1PRO con sodio ai Carbo Gel, fino agli elettroliti in bustina da sciogliere in borraccia”.

Il tracciato si snoda lungo uno degli itinerari della rete di Strade Zitte disegnata da Turbolento: vie secondarie e lontane dal grande traffico. Dalle colline della Romagna, passando per le foreste del Casentino, fino ai crinali appenninici e ai paesaggi toscani, il percorso svela la bellezza dell'Italia meno conosciuta, incontrando borghi nascosti e attraversando con un passaggio silenzioso, rispettoso e grato città d'arte uniche al mondo come Firenze e Pisa, fino alla spiaggia del traguardo. Per il ristoratore e celebrativo tuffo finale nell’altro mare: l’impresa è compiuta.

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