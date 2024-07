Brutto incidente per Matteo Moschetti: viene investito in allenamento da un camion e riporta due fratture alle vertebre del collo

© instagram

Brutta disavventura per Matteo Moschetti che, nel corso di un allenamento a Bernate Ticino (Milano), è stato investito da un camion. Il 27enne lombardo, vincitore fra le altre di una tappa alla Volta a la Comunitat Valenciana, della Clasica di Almeria e della "Per Sempre Alfredo", sarebbe stato colpito dal mezzo venendo trasportato in elisoccorso all'Ospedale Niguarda di Milano.