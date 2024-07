Brutto incidente per Marta Cavalli: l'azzurra finisce in ospedale dopo esser stata investita in allenamento 

CICLISMO

La 26enne di San Bassano è stata trasportata dal nosocomio di Cremona dopo esser stata colpita nei pressi di una rotonda lungo la strada provinciale 234 Codognese

© Getty Images Brutta disavventura per Marta Cavalli che è stata investita nella mattinata di venerdì 5 luglio mentre si stava allenando lungo la strada provinciale 234 Codognese in direzione Maleo (in provincia di Lodi). L'ex campionessa italiana di ciclismo stava pedalando con un amico quando, all'altezza di una rotonda dopo il fiume Adda, è stata colpita da un automobilista che è riuscito a evitare l'altro atleta.

La 26enne di San Bassano è caduta a terra lamentando, secondo quanto riportato da La Provincia di Cremona, dolori a collo e schiena senza perdere mai i sensi. Prontamente soccorsa dalla Croce Rossa, la portacolori della FDJ Suez è stata trasportata all'Ospedale di Cremona dove è stata ricoverata, mentre i Carabinieri della compagnia di Codogno stanno accertando le cause dell'incidente.

L'azzurra ha conquistato nel 2022 l'Amstel Gold Race e la Freccia Vallone giungendo seconda al Giro d'Italia Donne. Già costretta a far i conti con un grave infortunio causato dallo scontro con un'auto durante una gara, la lombarda dovrà provare a recuperare in vista dei Mondiali in programma a settembre a Zurigo dove Cavalli potrebbe essere protagonista.