Bike Away, un viaggio solidale in bicicletta che attraversa tutta l'Italia

L'INIZIATIVA

Duemila chilometri per raccogliere fondi a favore della Fondazione Città della Speranza

© twitter Bike Away è un viaggio in bicicletta che attraverserà l'Italia per raccogliere fondi a favore di una delle eccellenze del nostro Paese, la Fondazione Città della Speranza, un punto di riferimento mondiale sul fronte della ricerca scientifica in ambito pediatrico. Un viaggio in bicicletta di 2.000 km attraverso l'Italia per raccogliere fondi a favore della Fondazione Città della Speranza, punto di riferimento mondiale sul fronte della ricerca oncologica pediatrica. Questo è Bike Away, l’iniziativa organizzata da Gate-Away.com, il portale immobiliare dedicato esclusivamente agli acquirenti esteri che vogliono comprare casa in Italia, e dal ciclista non professionista Gianluca Santacatterina. Gate-away.com da 15 anni promuove le eccellenze italiane nel mondo.

Come nasce Bike Away

Da 15 anni Gate-away.com promuove il patrimonio immobiliare e le eccellenze italiane nel mondo, raccontando i valori che da sempre rappresentano l’italianità: dalle bellezze del territorio, la cultura, il cibo, lo stile di vita e naturalmente tutte quelle realtà che danno lustro al nostro Paese. Per questo motivo Gate-away.com ha deciso di realizzare per il mese di maggio 2023 una nuova iniziativa che permettesse di parlare e mettere in luce una delle eccellenze italiane nel mondo. Nasce così Bike Away. Un viaggio in bicicletta che sarà affrontato fisicamente dal ciclista non professionista Gianluca Santacatterina: anche lui operante nel settore immobiliare e che da alcuni anni ha iniziato a pedalare per finalità benefiche dopo aver superato gravi problemi di salute. La condivisione dei valori etici ha spinto la Gate-away.com a scegliere proprio Gianluca per questa avventura che lo vedrà pedalare per raccogliere fondi a favore della “Fondazione Città della Speranza”, un polo di eccellenza mondiale nella ricerca pediatrica e che da 30 anni raccoglie fondi per la formulazione di diagnosi precoci in campo oncoematologico, l’identificazione di terapie e cure innovative per i bambini di tutto il mondo.

Il viaggio in bicicletta di Gianluca Santacatterina

Gianluca partirà da Verona il 3 Maggio e raggiungerà dopo 21 tappe la città di San Benedetto del Tronto (Ap): attraverserà l’Italia da nord al centro-sud pedalando in solitaria per quasi 2000 km dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, passando per il Trentino, la Lombardia, il Piemonte e la Liguria. Per proseguire poi al centro-sud passando per la Toscana, Lazio, Campania, Emilia Romagna, Abruzzo e Marche. In sintesi: saranno 21 le tappe. Per un totale di 1.892 km e 18.150 m di dislivello positivo. A questo link i dettagli di tutte le tappe del suo viaggio: Giro d'Italia Maggio 2023 by Gate-Away.com | komoot.

Durante il suo percorso Gianluca farà visita anche a varie agenzie immobiliari che collaborano con Gate-away.com: questa sarà l’occasione per confrontarsi sulle tematiche del mercato immobiliare e naturalmente sensibilizzare gli agenti al progetto di raccolta fondi. Saranno inoltre organizzati due convegni: uno a Verona (Vr), città di partenza il 3 Maggio e l’altro a San Benedetto del Tronto (Ap), località dove si concluderà il viaggio in bicicletta il 26 Maggio. Negli eventi saranno affrontate le tematiche legate al progetto solidale con l’intervento dei rappresentanti della “Fondazione Città della Speranza”, e si parlerà anche del futuro dell’immobiliare, tra acquirenti esteri e intelligenza artificiale.

link per informazioni e iscrizioni ai seminari gratuiti: https://www.eventbrite.it/o/gate-awaycom-your-italy-your-home-15352713944.

Bike Away: la raccolta fondi su GoFundMe. Gate-away.com sarà prima sostenitrice. La raccolta fondi sarà a favore della Fondazione Città della Speranza, una Onlus nata dallo spirito imprenditoriale di imprenditori veneti che avevano come mission quella di creare un polo di eccellenza nella ricerca pediatrica. Oggi dopo 30 anni la Fondazione Città della Speranza, grazie a un team di ricercatori costituito prevalentemente da donne, è un punto di riferimento mondiale sul fronte della ricerca e la formulazione di diagnosi precoci in campo oncoematologico, l'identificazione di terapie e cure innovative per i bambini di tutto il mondo.

La raccolta è organizzata e promossa da Gate-away.com attraverso la piattaforma di crowdfunding - GoFundMe (link raccolta fondi: https://www.gofundme.com/aiuta-la-ricerca-oncologica-pediatrica). Chiunque potrà fare la sua parte e sostenere la ricerca oncologica pediatrica in due modalità: fare una donazione sul sito GoFundMe oppure acquistare i servizi di Gate-away.com. Nel mese di Maggio l’azienda ha infatti deciso che destinerà parte del suo fatturato alla raccolta fondi.

CHI SIAMO

Gate-away.com è il primo portale immobiliare italiano dedicato esclusivamente agli acquirenti esteri che vogliono comprare una casa in Italia. Da 15 anni promuove nel mondo il patrimonio immobiliare italiano insieme alle bellezze e ai tesori di questo meraviglioso Paese. Gate-away.com è anche un’azienda giovane e dinamica che investe su benessere e felicità dei propri dipendenti ed è molto attenta e propositiva verso i grandi temi di etica sociale.

www.gate-away.com

Gianluca Santacatterina

Vicentino di 55 anni è CEO di Luxury&Tourism, azienda che si occupa di investimenti immobiliari all'estero. Appassionato di montagna, nel 2021 deve subire un’operazione al cuore che lo segnerà per sempre. Da allora, con un pacemaker impiantato nel petto, decide di iniziare a pedalare per finalità benefiche, organizzando iniziative e imprese sportive in bicicletta per raccogliere fondi a favore delle persone meno fortunate. E’ nato un nuovo Gianluca. Un ciclista con pacemaker che #pedalaconilcuore❤️. www.gianlucasantacatterina.it

Fondazione Città della Speranza

Una Onlus nata dall'impulso di imprenditori veneti che hanno voluto creare un polo di eccellenza nella ricerca pediatrica e che da 30 anni raccoglie fondi per la formulazione di diagnosi precoci in campo oncoematologico, l’identificazione di terapie e cure innovative per i bambini di tutto il mondo. La Fondazione Città della Speranza è oggi un punto di riferimento nazionale, europeo e mondiale con un team di ricercatori costituito prevalentemente da donne.

www.cittadellasperanza.org