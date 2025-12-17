Pugilato: Terence Crawford annuncia ritiro

Crawford è diventato professionista nel 2008 e ha vinto titoli in quattro categorie di peso - pesi leggeri, superleggeri, welter e superwelter - prima di passare a due categorie di peso superiori per l'incontro contro Alvarez. Ha rappresentato orgogliosamente Omaha, in Nebraska, la città dove è cresciuto e dove continua a vivere. Probabilmente avrebbe potuto continuare a firmare per altri incontri, ma invece di accettare un altro ingaggio milionario ha deciso di voltare pagina. "Questo sport mi ha dato tutto", ha detto Crawford, "ho combattuto per la mia famiglia. Ho combattuto per la mia città. Ho combattuto per il ragazzo che ero, quello che non aveva altro che un sogno e un paio di guantoni, e l'ho fatto a modo mio". "Ho fatto pace con ciò che mi aspetta. È ora", ha concluso.