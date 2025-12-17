Pugilato: Terence Crawford annuncia ritiro

Era appena diventato il miglior pugile pound-for-pound con una convincente vittoria su Canelo Alvarezdi Redazione
© X
Il pugile Terence Crawford, 38 anni, ha annunciato il suo ritiro dalla boxe. L'atleta abbandona al culmine della carriera, dopo aver conquistato il titolo di miglior pugile pound-for-pound con una convincente vittoria su Canelo Alvarez a settembre. "Ogni pugile sa che questo momento arriverà ma non si sa mai quando", ha detto Crawford in un video di 5 minuti e mezzo in cui si spiega e precisa di essere in pace con la sua decisione. Crawford è l'unico pugile uomo ad aver conquistato tre titoli unificati, cosa che ha realizzato con quella vittoria su Alvarez davanti a 70.482 fan all'Allegiant Stadium di Las Vegas. Questo ha permesso a Crawford di conquistare il titolo dei pesi supermedi e un record di 42-0 con 31 knockout. I suoi ultimi 20 incontri sono stati disputati con la cintura in palio.
Crawford è diventato professionista nel 2008 e ha vinto titoli in quattro categorie di peso - pesi leggeri, superleggeri, welter e superwelter - prima di passare a due categorie di peso superiori per l'incontro contro Alvarez. Ha rappresentato orgogliosamente Omaha, in Nebraska, la città dove è cresciuto e dove continua a vivere. Probabilmente avrebbe potuto continuare a firmare per altri incontri, ma invece di accettare un altro ingaggio milionario ha deciso di voltare pagina. "Questo sport mi ha dato tutto", ha detto Crawford, "ho combattuto per la mia famiglia. Ho combattuto per la mia città. Ho combattuto per il ragazzo che ero, quello che non aveva altro che un sogno e un paio di guantoni, e l'ho fatto a modo mio". "Ho fatto pace con ciò che mi aspetta. È ora", ha concluso.