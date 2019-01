Boxe, Mayweather stende Nasukawa in 138" e incassa 9 mln

31/12/2018

Floyd Mayweather torna sul ring, vince facile e incassa 9 milioni di euro in appena 138". Questa la sintesi del match-esibizione, main event di Capodanno alla Saitama Super Arena, a Saitama, in Giappone, tra "The Money" e Tenshin Nasukawa, 20enne campione di kickboxing e arti marziali miste e vero idolo nel Sol Levante. Un incontro non propriamente di boxe, ma con le regole della boxe e senza giudici, che Mayweather, ha liquidato in poco più di due minuti per ko.