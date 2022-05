Boxe: Irma Testa vola in finale ai Mondiali di Istanbul

Irma Testa è in finale ai Mondiali 2022 di boxe femminile in corso di svolgimento a Istanbul. In semifinale l'azzurra ha letteralmente surclassato l'indiana Manisha imponendosi con verdetto unanime per 5-0 (30-26 per un giudice, due 30-27, due 29-28). Ora nella finale in programma domani la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino affronterà la taiwanese Lin Yu-Ting.