Biliardo: l'Italia è Campione del Mondo di Stecca 5 Birilli

Il CT Contrafatto ha voluto sottolineare anche il grande lavoro della squadra femminile: "Daniela Romiti ha dominato la scena con maturità e talento, e tutto il gruppo delle ragazze ha mostrato una complicità speciale, una capacità rara di sostenersi nei momenti difficili e di esultare insieme nelle vittorie. Hanno condiviso ogni emozione, ogni sacrificio e ogni conquista: sono un esempio di dedizione e spirito di squadra".