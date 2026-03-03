Tennis: a Indian Wells Paolini dalla parte di Sabalenka

03 Mar 2026 - 09:42

Sorteggiato il main draw del "BNP Paribas Open", terzo WTA 1000 stagionale: in attesa della conclusione delle qualificazioni, nel main draw di singolare c'è una sola giocatrice italiana, Jasmine Paolini. Testa di serie numero 7, l'azzurra entrerà in corsa direttamente al secondo turno, contro ,l'austriaca Anastasia Potapova o una qualificata. La prima testa di serie che potrebbe incontrare è la numero 30, la cinese Xinyu Wang. La toscana è inserita nella parte alta del tabellone, dal lato della numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, nel quarto di Ekaterina Alexandrova, nel quarto di Coco Gauff. Nelle cinque precedenti partecipazioni al 1000 californiano, la toscana non è mai andata oltre gli ottavi di finale, raggiunti i due occasioni: nel 2024 ha perso in tre set con Anastasia Potapova mentre nel 2025 ha ceduto nettamente a Liudmila Samsonova.

