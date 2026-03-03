Nba: Milkaukee ritrova Antetokounmpo ma cade con Boston, Houston e Denver ok

Dopo un'assenza di oltre un mese Milwaukee ritrova Giannis Antetokounmpo che va subito in doppia doppia (19 punti e 11 rimbalzi) ma non riesce ad evitare la sconfitta della sua squadra contro Boston (81-108), trascinata dai 25 punti di Pritchard e dalla doppia doppi adi Gonzales con 18 punti e 16 rimbalzi. Nelle altre partite disputate nella notte Nba successo in rimonta per i Clippers contro Golden State (114-101). Leonard fa la voce grossa con 23 punti e 8 rimbalzi. Houston regola Washington 123-118 soprattutto grazie alla prova da 32 punti e 13 rimbalzi di Sengun e ai 30 punti di Durant. Vittoria sofferta anche per Denver che la spunta contro Utah 128-125. Protagonista assoluto Murray, top scorer con 45 punti e 8 assist. Inutili per i Jazz i 36 punti di George.