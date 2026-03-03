Nba: Milkaukee ritrova Antetokounmpo ma cade con Boston, Houston e Denver ok

03 Mar 2026 - 10:16

Dopo un'assenza di oltre un mese Milwaukee ritrova Giannis Antetokounmpo che va subito in doppia doppia (19 punti e 11 rimbalzi) ma non riesce ad evitare la sconfitta della sua squadra contro Boston (81-108), trascinata dai 25 punti di Pritchard e dalla doppia doppi adi Gonzales con 18 punti e 16 rimbalzi. Nelle altre partite disputate nella notte Nba successo in rimonta per i Clippers contro Golden State (114-101). Leonard fa la voce grossa con 23 punti e 8 rimbalzi. Houston regola Washington 123-118 soprattutto grazie alla prova da 32 punti e 13 rimbalzi di Sengun e ai 30 punti di Durant. Vittoria sofferta anche per Denver che la spunta contro Utah 128-125. Protagonista assoluto Murray, top scorer con 45 punti e 8 assist. Inutili per i Jazz i 36 punti di George.

Ultimi video

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

I più visti di Altri Sport

DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

Ablazione cardiaca per Giacomel dopo il malore: tra due settimane nuovi accertamenti

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:38
Euro 2032, il Comune di Napoli invia alla Figc il progetto di restyling del Maradona
10:36
MotoGP, Bagnaia: "Ducati non mi ha boicottato nel 2025"
10:16
Nba: Milkaukee ritrova Antetokounmpo ma cade con Boston, Houston e Denver ok
09:42
Tennis: a Indian Wells Paolini dalla parte di Sabalenka
09:26
Milano-Cortina, Deromedis: "Spero mio oro aiuti ski cross a crescere"