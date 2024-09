Tortu costretto a rinunciare alla sfida con Tebogo nei 200 metri del Brescia Grand Prix

ATLETICA

Domani grande atletica nel meeting lombardo di Continental Tour con cinque campioni olimpici in gara

© Grana/Fidal Filippo Tortu, campione europeo della 4x100 a Roma 2024 oltre che olimpico a Tokyo 2021, dovrà rinunciare a chiudere la sua stagione sui 200 metri del Brescia Grand Prix programmato per domani pomeriggio 8 settembre, in quanto frenato da un dolore al ginocchio avvertito negli ultimi giorni, che gli farà saltare la possibilità di gareggiare contro il botswano Letsile Tebogo, ventunenne nuovo grande fenomeno della velocità mondiale reduce dall'oro a cinque cerchi di Parigi proprio sul mezzo giro di pista, ma anche da quattro straordinari successi consecutivi in gare della Diamond League.

L’evento alla sua prima edizione è valido quale prova Bronze del Continental Tour e si disputerà nell’impianto sportivo, dove Tebogo si allena nei lunghi periodi che passa in Italia, intitolato a Gabre Gabric ex discobola, giornalista e dirigente sportiva scomparsa nel 2015 all’età di 101 anni, con la presenza anche di altre due atlete reduci dal successo alle Olimpiadi, a cominciare dalla keniana Beatrice Chebet, oro nei 5000 e 10.000 metri oltre che reduce da un fantastico crono giovedì scorso a Parigi sui 5000 con la miglior prestazione mondiale dell'anno di 14’08”52, la quale nella città lombarda correrà i 3000 metri, e poi la statunitense Masai Russell regina in Francia sui 100 H che sfiderà nella sua gara il bronzo a cinque cerchi, ma anche oro olimpico nella specialità a Tokyo 2021, la portoricana Jasmine Camacho-Quinn.

© Getty Images

Tante le altre stelle internazionali annunciate, il grenadino Kirani James quinto campione olimpico presente, che correrà i 400 metri in cui fu vincitore nei Giochi di Londra 2012, l’ucraina Iryna Gerashchenko bronzo nell’alto donne a Parigi, le velociste britanniche Daryll Neita ed Amy Hunt, argento a cinque cerchi per la Gran Bretagna nella 4×100 femminile, l’ivoriana Marie Josée Ta Lou-Smith finalista olimpica nei 100 femminili.

I principali azzurri iscritti sono il campione europeo dei 110 H Lorenzo Simonelli, il bronzo continentale degli 800 metri Catalin Tecuceanu in gara con Francesco Pernici, il campione europeo della 4x100 Matteo Melluzzo che avrà contro Eric Marek nei 100 al maschile, mentre al femminile sempre nei 100 ci saranno Vittoria Fontana e Arianna De Masi, Elena Bellò ed Eloisa Coiro sugli 800, Elena Carraro nei 100 H contro le due fenomenali rivali viste sopra, Alessandra Bonora nei 400, Ayomide Folorunso nei 400 H, la campionessa europea del lancio del martello Sara Fantini con Rachele Mori.