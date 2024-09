Tamberi vince nell'alto di Bellinzona con 2,27 in vista delle finali della Diamond League

ATLETICA

Il campione mondiale ed europeo soffre un po' alle quote basse ma poi si aggiudica la gara. Jacobs quarto nei 100 metri e Fabbri terzo nel peso

© Colombo/Fidal Gianmarco Tamberi vince la gara del salto in alto del Galà dei Castelli di Bellinzona, prova Silver di Continental Tour disputata in una serata contraddistinta da un clima ideale intorno ai 22 gradi, con una miglior misura di 2,27 realizzata al secondo tentativo, dopo una prova un po' incostante avendo superato 2,15 al secondo, 2.20 al terzo, e 2,24 al primo, per poi provare alla fine senza successo tre volte i 2.30, mentre al secondo posto si piazza l'ucraino Oleh Doroshchuk con 2,24.

Per il saltatore azzurro, campione europeo a Roma con la miglior misura stagionale mondiale di 2,37, contrariamente a quanto sembrava sino a pochi giorni fa quella di stasera non dovrebbe essere l'ultima competizione dell'anno, in quanto annunciato per le finali della Diamond League in Belgio dove potrebbe cercare di conquistare il trofeo per la terza volta.

Gli altri tre azzurri in competizione, Manuel Lando, Stefano Sottile e Matteo Sioli, quest’ultimo recente argento ai mondiali under 20 di Lima in Perù, chiudono rispettivamente in terza, quarta e quinta posizione con la stessa misura di 2,20 ma differente numero di errori.

© Grana/Fidal

Marcell Jacobs chiude al quarto posto con il tempo di 10"12 i 100 metri nella gara vinta dal giovane giamaicano Ackeem Blake in 9"96, davanti al sudafricano Akani Simbine con 10"04, mentre per il terzo posto il camerunense Emmanuel Eseme con 10"11 supera negli ultimi metri il velocista azzurro che non è mai stato in lotta per la vittoria.

Per il velocista azzurro, oro agli europei di Roma sia nei 100 metri che con la staffetta 4x100, è stata l'ultima gara di una stagione molto positiva culminata con l'eccellente piazzamento nella velocissima finale olimpica di Parigi sui 100 metri, dove si è piazzato al quinto posto con l'ottimo crono di 9"85, che rimane il suo miglior tempo dell'anno.

© Getty Images

Nella prova del getto del peso ennesimo facile successo del super campione di tutto, lo statunitense Ryan Crouser, che domina ancora una volta con la misura di 22,25 in una gara dai contenuti tecnici leggermente inferiori a quella di soli due giorni fa a Zagabria dove ha lanciato a 22.93, con il suo connazionale Payton Otterdahl secondo con 21,61 e l'azzurro Leonardo Fabbri terzo con 21.36, mentre gli altri due azzurri in competizione, Nick Ponzio e Zane Weir, si piazzano rispettivamente quarto con 21,09 e ottavo con 20,40.

Il 2024 del pesista fiorentino, culminato anche per lui con la splendida medaglia d'oro ai campionati europei di Roma ma anche con il bronzo ai mondiali indoor di Glasgow, si chiuderà nel fine settimana a Bruxelles per la finale di specialità della Diamond League dove affronterà ancora una volta tra gli altri il super favorito Crouser.