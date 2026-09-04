Us Open: l'agenzia anticorruzione del tennis apre indagine su un party alla vigilia del torneo

Un party svoltosi alla vigilia degli US Open è finito nel mirino degli organismi che vigilano sull'integrità del tennis. Alcune delle più grandi star del circuito hanno partecipato al Crane Club di New York ad un evento organizzato dal ristoratore e proprietario di locali di Miami Dave Grutman e sponsorizzato da DraftKings, colosso americano delle scommesse sportive. Proprio la presenza dello sponsor avrebbe fatto scattare una segnalazione all'International Tennis Integrity Agency (ITIA), secondo quanto riferito dal giornalista specializzato Ben Rothenberg che nei giorni scorsi aveva puntato i riflettori sul gigantesco vortice di scommesse che quest'anno gira attorno al torneo. "Siamo a conoscenza dell'evento e stiamo esaminando le circostanze e i dettagli", ha dichiarato a Rothenberg un portavoce dell'Itia. La questione riguarda i rigidi regolamenti che disciplinano i rapporti tra tennisti e operatori delle scommesse, introdotti per prevenire conflitti d'interesse e tutelare l'integrità delle competizioni. Al party al Crane avevano partecipato la n.1 del tennis femminile Arnya Sabalenka, Serena Williams, Eva Lys, Mira Andreeva e Coco Gauff, tutte fotografate con Grutman davanti a un banner di DraftKings.