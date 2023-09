Atletica, la maglietta iridata di Gianmarco Tamberi rischia di finire in tribunale

Tamberi re dell'alto: l'esultanza è bagnata







































































La maglietta di Gianmarco Tamberi, che il campione del mondo del salto in alto dei recenti campionati di atletica a Budapest aveva lanciato sugli spalti per festeggiare il titolo iridato appena conquistato, rischia di finisce in tribunale. A riferirlo il Giornale di Vicenza in cui viene raccontato che il campione di salto in alto, dopo aver vinto la gara e dopo aver festeggiato a lungo in campo, si è sfilato la canottiera per poi lanciarla nella zona occupata dai tifosi azzurri che l'avevano sostenuto durante la competizione. A catturarla al volo sono stati tre ragazzi vicentini, di età compresa tra i 10 e 15 anni, ma a strapparla dalle loro mani sarebbe stato un dirigente veneto della Fidal, dopo che sugli spalti si era creato un piccolo parapiglia.